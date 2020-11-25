Олена Зеленська приєдналася до акції проти насильства над жінками

Софія Ковнір Відео 17:35, 25.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

В Одесі пасажири трамвая накинулися на пенсіонерку з погрозами через українську мову. Відео 18+

В Україні спростили виклик медиків додому для тестування на COVID-19

Інфекціоністка – про потребу госпіталізації Зеленського у "Феофанію": це не VIP-історія

У бюджеті України величезна діра, гроші закінчуються: чи вистачить на пенсії і кому уріжуть виплати

Ми самі визначаємо нашу готовність до майбутнього