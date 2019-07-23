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Олена Мозгова: як розгледіти талант у дитині та не пригубити його у зачатку

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Продюсер Олена Мозгова поділилась "секретами" творчої роботи з дітьми та як допомогти розвинути таланти свого маленького генія.

Вона розповіла, Як зрозуміти, що твоя дитина талановита у тій чи іншій області, як розвивати дитячий талант та що потрібно робити: у яких конкурсах або фестивалях брати участь та у яких студіях займатися.

Вона відповіла на питання, які найчастіше ставлять собі, можливо, у кожній родині батьки: як поводитися з дитячими талантами та чи потрібен дитині продюсер, та як його знайти, яким він повинен бути.

Творчий дар, який не обирає статок родини і її місце проживання, ставить питання - як розвиватися дитині у в маленькому містечку, коли у батьків не має можливість переїхати. Олена Мозгова допомогла розібратись в цьому питанні, а також, чи потрібно отримувати професійну освіту у сфері музики, якщо дитина хоче пов’язати з цим життя.

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