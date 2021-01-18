Олексій Навальний закликав росіян виходити на вулиці протестувати

Олексій Тітофф Відео 16:37, 18.01.2021 Оновлено: 16:47, 18.01.2021

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого затримали в РФ, закликав людей в країні виходити на вулиці на протести.

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