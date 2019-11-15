Олексій Молчанов — рекорд у фрідайвінгу
З 16 по 26 липня на Багамах вже вдесяте проходять найбільші приватні змагання з фрідайвінгу.
Організатором змагань є прославлений новозеландський фрідайвер Вільям Трубріжд, на рахунку якого 18 світових рекордів.
Олексій Молчанов — рекорд у фрідайвінгу
Скріншот з відео
Олексій Молчанов — рекорд у фрідайвінгу
Скріншот з відео
Завдяки гарному фінансуванню і гідним призам, Vertical Blue - мрія будь-якого спортсмена-пірнальника.
За традицією саме на Vertical Blue з'їжджаються всі найтоповіші фрідайвери, щоб встановити нові особисті, національні і навіть світові рекорди. Це надає події особливу унікальність і видовищність.
Олексій Молчанов — рекорд у фрідайвінгу
Скріншот з відео
Олексій Молчанов — рекорд у фрідайвінгу
Скріншот з відео
Саме так 18 липня 2018 року на десятих ювілейних змаганнях Vertical Blue 2018 російський спортсмен Олексій Молчанов, встановив новий світовий рекорд у дисципліні пірнання в глибину в моноласті (CWT).
Глубина занурення 130 метрів.
Час занурення 3 хвилини 55 секунд.
І все це на одному подиху.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram