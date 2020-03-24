Коронавірус у Києві: в Олександрівській лікарні підготувалися до "зустрічі"

Лікар Олександрівської клінічної лікарні Києва Олександр Васильєв в ефірі ObozTV розповів про готовність медустанови до прийому хворих на коронавірус COVID-19.

За його словами, лікарня зараз так перебудована, щоб приймати інфекційних пацієнтів. Зараз в інфекційному відділенні Олександрівської клінічної лікарні перебуває приблизно 30 пацієнтів.

"Хочу відразу розвінчати міф про те, що в Олександрівську лікарню їде безліч швидких допомог. У нас абсолютно спокійне надання швидкої медичної допомоги. Всі пацієнти, які надходять по швидкій допомозі, не перебувають у чергах. Вони отримують нормальну допомогу", - повідомив Васильєв.

"Є чергу людей, які самі хочуть приїхати і пройти тести. Внаслідок того, що ці люди не завжди поводяться адекватно, прийнято рішення, що біля корпусів буде знаходитися охорона", - додав він.

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