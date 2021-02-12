Олександр Лукашенко розкритикував iPhone і закликав користуватися кнопковими телефонами

Олексій Тітофф Відео 15:08, 12.02.2021 Оновлено: 15:39, 12.02.2021

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував сучасні смартфони, кажучи, що їх використовують іноземні спецслужби. На думку Лукашенка, щоб уникнути "стеження" потрібно користуватися кнопковими телефонами.

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