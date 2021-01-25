Олександр Лієв: туризмом Криму пройшовся каток РФ

Тетяна Гайжевська Відео 11:05, 25.01.2021 Оновлено: 11:09, 25.01.2021

Ексміністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв заявив, що туристична галузь в окупованому Росією Криму потерпає. "По ній пройшовся каток". На його думку, РФ захоплювала український півострів не для того, щоб розвивати там туризм. Лієв також заявив, що Кремль розпалив конфлікт на сході країни, щоб відволікти увагу світової спільноти від окупації Криму.

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