Олександр Холод: коректне використання швидких позик, формує якісну кредитну історію

До 40 млрд гривень, за неофіційними даними, обертається в сфері мікрокредитів, щороку.

Про це, в рамках спільного спецпроекту "ШвидкоГроші" та Obozrevatel, в студії "THEGUEST" розповів Олександр Холод, директор "ШвидкоГроші". Під час ефіру, також піднімались теми мікрокредитування в Україні, якості надання послуг, серкретів ефективного використання позики та правильного повернення грошей

Олександр Холод розповів що За останні 5 років "портрет" позичальника став більш "молодим" і більш інтернет-орієнтованим, саме тому зараз на піку популярності онлайн-кредити, які оформлюються за формою з сайту.

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