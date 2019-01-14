Олейнику привиделась газовая диверсия США в Украине

Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в Россию, заявил, что США при желании якобы могут перекрыть транзит газа через Украину.

По его словам, таким образом они попытаются дискредитировать Россию в случае прекращения строительства газопровода "Северный поток-2". Маразматичную теорию коллаборационист выдвинул в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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