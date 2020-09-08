Олейніков: реформування податкової системи дозволить вирішити численні податкові колізії

Obozrevatel, В'ячеслав Буткалюк Відео 19:30, 8.09.2020

Переважна більшість підприємців, які не обмежувались постановою Кабінету Міністрів, про закриття на час карантину.

Вони адаптувалися до пандемії і ще у квітні 2020-го забезпечили збільшення обсягу операцій, тим самим втримали функціонування економіки.

На це вказує звіт Державної податкової служби України в частині ефективності адміністрування ПДВ. Дану інформацію у програмі #TheGuest озвучив заступник голови Державної податкової служби України, Євген #Олейніков #ДПС

Коментувати
Відео

Дивіться також

Помер голос епохи – легендарний диктор Українського радіо Микола Козій

У Києві аферисти вкрали з орендованої квартири все, крім стін і унітазу. Відео

У Києві "зупинилося" метро: на станціях – кілометрові черги. Фото

Інфікованій українці відмовили у безкоштовному тесті на COVID-19, а лікарняний відкрили тільки через 8 днів

ЄС продовжить санкції проти Росії за агресію в Україні – журналіст