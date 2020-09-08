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8 вересня • оновлено в 21:00
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Олейніков: реформування податкової системи дозволить вирішити численні податкові колізії

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Переважна більшість підприємців, які не обмежувались постановою Кабінету Міністрів, про закриття на час карантину.

Вони адаптувалися до пандемії і ще у квітні 2020-го забезпечили збільшення обсягу операцій, тим самим втримали функціонування економіки.

На це вказує звіт Державної податкової служби України в частині ефективності адміністрування ПДВ. Дану інформацію у програмі #TheGuest озвучив заступник голови Державної податкової служби України, Євген #Олейніков #ДПС

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Автор
Obozrevatel, В'ячеслав Буткалюк
Теми
Ефіри Oboz TV Обозреватель TV The Guest
Особа
Євгеній Олейніков
Теги
податки Державна податкова служба (ДПС) реформа
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