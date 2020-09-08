Олейніков: реформування податкової системи дозволить вирішити численні податкові колізії
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Переважна більшість підприємців, які не обмежувались постановою Кабінету Міністрів, про закриття на час карантину.
Вони адаптувалися до пандемії і ще у квітні 2020-го забезпечили збільшення обсягу операцій, тим самим втримали функціонування економіки.
На це вказує звіт Державної податкової служби України в частині ефективності адміністрування ПДВ. Дану інформацію у програмі #TheGuest озвучив заступник голови Державної податкової служби України, Євген #Олейніков #ДПС
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