Олейник выдал фейк, что украинцы перешли на дрова из-за дорогого газа

Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник выступил с маразматичным заявлением о том, что большинство украинцев якобы вынуждены переходить на отопление дровами из-за слишком дорогого газа.

По его словам, росту тарифов активно способствуют США, заинтересованные в том, чтобы Украина и остальные европейские страны покупали у них голубое топливо по заоблачным ценам. Своими нетрезвыми фантазиями предатель Родины поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".