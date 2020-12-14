"Рік і два місяці ми через своїх адвокатів неодноразово звертались до слідчих органів а саме НАБУ і САП з проханням допитати мене на території Австрії". - стверджує Олег Бахматюк

НАБУ і САП перекладають свою бездіяльність і безвідповідальність на Офіс генерального прокурора і спотворюють інформацію стосовно спроби екстрадиції колишнього власника "VAB Банку" в Україну.

Про це заявив безпосередній учасник справи – бізнесмен Олег Бахматюк. Каже, що Інтерпол займається тими, хто переховується, чи має намір ухилитись від правосуддя. А він готовий до співпраці

Схожу позицію висловили і у департаменті міжнародно-правового співробітництва офісу генпрокурора, де відмовились погоджувати екстрадицію колишнього власника "VAB Банку" в Україну.

Натомість, як свідчать дописи на офіційній сторінці НАБУ у соцмережах, керівництво бюро готове звинувачувати суддів, правоохоронців і навіть ген прокурора України в бездіяльності, але знайти час на допит учасників справи 5-річної давнини не може.