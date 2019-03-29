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Окупанти препядствуют волеізявленія громадян України: стало відомо про причини масових арештів в Криму

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Перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов зазначив, що починаючи з 2014 року, проведені масові обшуки та затримання представників кримськоготатарського народу, за стійку та системну незгоду з окупаційним режимом, російська окупаційна влада Криму влаштувала вперше.

За його словами, момент для арешту було обрано не випадково, а безпосередньо перед виборами президента України, в яких громадяни України, що перебувають на окуповану півострові, планували взяти участь.

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