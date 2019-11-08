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8 листопада • оновлено в 11:44
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Окупанти планують збільшити населення Севастополя на 50% до 2030 року

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Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі у прямому етері ObozTV прокоментував новини щодо заселення Криму росіянами.

"Будь-яка окупаційна влада, вона просто змушена формувати лояльний блок населення. Якщо говорити про громадян України, які залишились в Криму, то, так чи інакше, довіри до них немає. Тому на ключові посади і на будь-які інші, те що стосується бонусних програм, коли заохочують переїжджати в Крим фахівців в медицині, в освіті. Ще ми повинні сказати тут про військових, які теж мають бути працевлаштовані. Це кількість, яка наближається до 5-10% від всього населення. Але якщо говорити про Севастополь, то вони розраховують збільшити кількість населення міста Севастополь на 50%. А це не просто демографічний прогноз, це означає, що військовий потенціал буде нарощуватись", - заявив Куркчі.

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Юсуф Куркчі
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