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10 вересня • оновлено в 22:38
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Надія Савченко встала на ''Біржу праці'': чому вона може залишитися без допомоги по безробіттю

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Надія Савченко пожалілась на те, що не може знайти роботу, припустивши, що відбувається через висунуті проти неї кримінальні звинувачення.

Так, герой України та колишній народний депутат, шкодує, що не може працювати за фахом, військовим пілотом, зазначивши, що такі обмеження викликані тим, що літаки мають на озброєнні бомби.

Зрештою, отримати і допомогу по безробіттю їй, очевидно буде не просто. Адже, вона є досить регулярним гостем політичних програм на ТВ-каналах Віктора Медведчука, що може бути розцінено як працевлаштування. А ще вона очолює політичну партію названу на власну честь -- "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", а значить в грошах потреби не має.

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