Головний герой випусків українських новин - кавун

Головний герой випусків українських новин - кавун63 Читати матеріал російською
Як правильно купувати, нарізати та їсти кавун, де ростуть кавуни, які вони бувають, та коли визрівають: українське телебачення проводить "просвітницьку" роботу серед українців, наче кавунів до того вони і не бачили ніколи в своєму житті.
Ведучі і журналістка "Сніданку з 1+1" 8 хвилин викручувалися, як могли, але таки провели гендерний розподіл між кавунами, а початок сюжету створили таким, що він би краще підійшов для фільмів жахів.
Як правильно різати кавун - від Експерт Наталія Донська дала майстер-клас, як правильно різати кавун, інший експерт, Наталія Самойленко, розповіла, як їсти кавун, аби не отруїтися.
Але найбільш "креативним" виявився телеканал НТН: вони спромоглися розказати все про кавуни не виходячи зі студії, показуючи його тільки на картинках.
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