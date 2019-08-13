Головний герой випусків українських новин - кавун

Як правильно купувати, нарізати та їсти кавун, де ростуть кавуни, які вони бувають, та коли визрівають: українське телебачення проводить "просвітницьку" роботу серед українців, наче кавунів до того вони і не бачили ніколи в своєму житті.

Ведучі і журналістка "Сніданку з 1+1" 8 хвилин викручувалися, як могли, але таки провели гендерний розподіл між кавунами, а початок сюжету створили таким, що він би краще підійшов для фільмів жахів.

Як правильно різати кавун - від Експерт Наталія Донська дала майстер-клас, як правильно різати кавун, інший експерт, Наталія Самойленко, розповіла, як їсти кавун, аби не отруїтися.

Але найбільш "креативним" виявився телеканал НТН: вони спромоглися розказати все про кавуни не виходячи зі студії, показуючи його тільки на картинках.

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