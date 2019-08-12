Мистецтво робити гроші на кіно: кому дісталися бюджетні кошти

8 липня у Києві відбулося засідання Ради з держпідтримки кінематографії, яка затвердила переможців Одинадцятого конкурсного відбору кінопроєктів, які претендували на державне фінансування.

За підсумками відкритого голосування членів Ради, до переліку переможців увійшов 101 проект, на які буде виділено понад 1,5 млрд грн: За словами голови Держкіно Пилипа Іллєнка, які він проголосив на початку засідання, профінансувати всі 122 проєкти, які набрали 35 і більше балів та ввійшли до попереднього переліку переможців, було неможливим через велику суму фінансування.

Яким чином обирались переможці, які були критерії відбору, яку користь (моральну і фінансову) очікують отримати в державній установі, яка має опікуватись українським кіно, ми спробували з'ясувати у голови Держкіно, Пилипа Іллєнка.

Результат розмови виявився не однозначним і таким, що заслуговує на продовження.

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