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''Є чому повчитися'': медіа-експерт пояснив успіх українського серіалу в Польщі

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Медіа-експерт, польський журналіст Марек Серант пояснив успіх українського серіалу "Кріпосна" (виробництва StarLight Films та Film.UA) у Польщі, любов'ю наших сусідів до історичних костюмованих телепостановок.

На його переконання, серіал, який демонструвався в Україні на ТБ-каналі СТБ а в Польщі на TVP1, поляки сприймали як "Рабиню Ізауру" або міні-серіал "Північ та Південь", у якому розповідалась історія Громадянської війни у США у 1861-1865 рр. Для польського глядача, за словами експерта, головною складовою є не історична відповідність фактам, викладеним у кіно та телефільмах. Головним є можливість побачити той історичний час, в якому вони не були.

Він зазначив, що художня складова нинішнього кіновиробництва для телебачення в Україні є досить високою, яку поляки можуть наслідувати. Водночас, він зазначив, що репортерська робота, як журналістів, так і операторів, у Польщі на сьогодні є більш професійною за українську.

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