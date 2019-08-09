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Венедиктов приїхав випрошувати у Зеленського скасування ''мовних квот'' на радіо

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Головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов вже вдруге за місяць навідується до України. Формальною причиню є, начебто, підготовка до інтерв'ю з з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами головного редактора "Ехо Москви", він людина несистемна і безладна, яка приїжджає до Києва з метою "зустрітися з друзями". Венедиктов пояснив, чому до останнього часу протягом п'яти років не був в Україні. За його словами, він не хотів провокувати появу домислів про те, що він є "кремлівським гінцем" або "держдепівським", або "мосадівським" агентом. Також російський журналіст зазначив, що у нього не виникає проблем з перетином українського кордону.

Цього разу він відкрито підняв питання щодо відміни мовних квот в українському телерадіоефірі. Ці обмеження, за його словами, унеможливлюють відкриття в Україні бюро російської радіостанції.

Ми пригадали деякі цитати "провідного російського ліберального журналіста", в яких він визначав російську агресію на Донбасі, як "внутрішній громадянський конфлікт", а також висловлювання, в яких він не добирав слів під час Майдану.

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