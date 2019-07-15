ДТП за участю кортежу президента Зеленського: чому мовчать провідні українські телеканали

Інформацію про те, що днем, 14 липня, мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому особовий склад Управління державної охорони (УДО) України повертався з відрядження до Києва, потрапив в ДТП в Запорізькій області, саме Управління розповсюдило на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook тільки пізно ввечері того ж дня.

У той же час, деякі ЗМІ отримали і розповсюдили інформацію про пригоду набагато раніше офіційного повідомлення. А деякі користувачі інтернету відзначили, що інформацію про пригоду подало дуже маленька кількість ЗМІ.

Як висвітлили цю новину провідні українські ТВ-канали, спробували розібратися в сегонішньому випуску нової програми "О, Крапівіна!" на ObozTV.

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