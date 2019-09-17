Огляд останніх новин: Студія OBOZREVATEL

Ведучі ObozTV Марина Клим та Денис Похила розповіли про останні новини на цей момент.

Беленюк - Чемпіон світу із греко-римської боротьби

Українець судитиме матч Ліги Європи

Окупанти відкинули ідею переіменування Криму

Українці висунули Зеленському жорсткий ультиматум щодо війни з РФ

Конфуз Путіна

США довели причетність Ірану до атаки на саудівський нафтовий завод

Путін запропонував озброїти Саудівську Аравію системами С-300 або С-400



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