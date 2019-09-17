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17 вересня • оновлено в 13:34
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Огляд останніх новин: Студія OBOZREVATEL

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Ведучі ObozTV Марина Клим та Денис Похила розповіли про останні новини на цей момент.

  • Беленюк - Чемпіон світу із греко-римської боротьби

  • Українець судитиме матч Ліги Європи

  • Окупанти відкинули ідею переіменування Криму

  • Українці висунули Зеленському жорсткий ультиматум щодо війни з РФ

  • Конфуз Путіна

  • США довели причетність Ірану до атаки на саудівський нафтовий завод

  • Путін запропонував озброїти Саудівську Аравію системами С-300 або С-400

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Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма лінія з Володимиром Путіним арешт Фірташа
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