Огляд останніх новин: Студія OBOZREVATEL

Огляд останніх новин: Студія OBOZREVATEL49 Читати матеріал російською
Ведучі ObozTV Марина Клим та Денис Похила розповіли про останні новини на цей момент.
Беленюк - Чемпіон світу із греко-римської боротьби
Українець судитиме матч Ліги Європи
Окупанти відкинули ідею переіменування Криму
Українці висунули Зеленському жорсткий ультиматум щодо війни з РФ
Конфуз Путіна
США довели причетність Ірану до атаки на саудівський нафтовий завод
Путін запропонував озброїти Саудівську Аравію системами С-300 або С-400
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