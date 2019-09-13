Огляд останніх новин: студія OBOZREVATEL

Огляд останніх новин: студія OBOZREVATEL46 Читати матеріал російською
Ведучі прямого ефіру OBOZREVATEL зробили огляд останніх новин на цю хвилину.
Зеленський здивував виступом на форумі YES
Міністерка освіти представила свою нову команду
Чи потрібно Україні продовжувати реформу освіти?
На Подолі розфарбували відому статую
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