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13 вересня • оновлено в 12:26
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Огляд останніх новин: студія OBOZREVATEL

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Ведучі прямого ефіру OBOZREVATEL зробили огляд останніх новин на цю хвилину.

  • Зеленський здивував виступом на форумі YES

  • Міністерка освіти представила свою нову команду

  • Чи потрібно Україні продовжувати реформу освіти?

  • На Подолі розфарбували відому статую

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Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція арешт Фірташа
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