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30 жовтня • оновлено в 11:35
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Огляд останніх новин станом на ранок середи 30 жовтня

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Ведучі прямого етеру ObozTV Денис Похила та Марина Клим розповіли про останні новини станом на ранок середи 30 жовтня.

У Золотому розпочалося розведення військ

Люди вийшли на протести через розведення військ

ТГК у Мінську погодили дату ще одного розведення військ

Засідання Верховної Ради: порядок денний

Відкликання мажоритарників виборцями

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