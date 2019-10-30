Огляд останніх новин станом на ранок середи 30 жовтня

Огляд останніх новин станом на ранок середи 30 жовтня70 Читати матеріал російською
Ведучі прямого етеру ObozTV Денис Похила та Марина Клим розповіли про останні новини станом на ранок середи 30 жовтня.
У Золотому розпочалося розведення військ
Люди вийшли на протести через розведення військ
ТГК у Мінську погодили дату ще одного розведення військ
Засідання Верховної Ради: порядок денний
Відкликання мажоритарників виборцями
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