Огляд найважливіших новин дня: "Підсумки" з Вадимом Колодійчуком
Журналісти "Підсумків" зробили детальний огляд найважливіших новин дня середи 26 лютого 2020 року.
У Харкові перейменували проспект Григоренка на проспект Жукова.
У "Борисполі" продовжують перевіряти температуру пасажирів.
У Грузії зафіксовано перший випадок коронавірусу.
Також у цьому випуку - огляд найважливіших міжнародних подій та новини спорту.
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