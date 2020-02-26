Огляд найважливіших новин дня: "Підсумки" з Вадимом Колодійчуком

Журналісти "Підсумків" зробили детальний огляд найважливіших новин дня середи 26 лютого 2020 року.

У Харкові перейменували проспект Григоренка на проспект Жукова.

У "Борисполі" продовжують перевіряти температуру пасажирів.

У Грузії зафіксовано перший випадок коронавірусу.

Також у цьому випуку - огляд найважливіших міжнародних подій та новини спорту.

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