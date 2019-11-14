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14 листопада • оновлено в 14:11
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Огляд найважливіших міжнародних новин станом на четвер 14 листопада

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Ведучі прямого етеру на ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд останніх найважливіших міжнародних новин.

У російському коледжі студент відкрив стрілянину по одногрупникам

Трамп зустрівся з Ердоганом - як пройшла зустріч

У Туреччині пролунали вибухи: близько 20 поранених

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