Огляд найважливіших міжнародних новин станом на четвер 14 листопада

Ведучі прямого етеру на ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд останніх найважливіших міжнародних новин.

У російському коледжі студент відкрив стрілянину по одногрупникам

Трамп зустрівся з Ердоганом - як пройшла зустріч

У Туреччині пролунали вибухи: близько 20 поранених

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