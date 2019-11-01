Огляд міжнародних новин: студія OBOZREVATEL

Ведуча прямого етеру ObozTV Марина Клим зробила огляд останніх міжнародних новин станом на ранок п'ятниці 1 листопада.

Палата представників конгресу США більшістю проголосували на підтримку процедури імпічменту Трампа

Трамп написав Твіт та назвав це найграндіознішим полюванням на відьом

ІДІЛ пообіцяв помститися за знищення свого лідера

Польське видання внесло Катю Гандзюк до переліку 120 найвідоміших поляків та іноземців

США вважають, що РФ розпалює протести в Чилі

Росіяни кинули тигрів, які застрягли у нелюдських умовах на кордоні. Одна тварина вже померла

Ілон Макс підтримав екологічну компанію, пожертвувавши 1 млн доларів

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