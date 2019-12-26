Огляд міжнародних новин: США готується до кібератак під час виборів президента-2020

Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найважливіших новин міжнародної преси станом на ранок четверга 26 грудня.

США готуються до кібереатак з боку РФ на виборах президента-2020

Ердоган назвав кількість російських військових у Лівії

Нетаньягу терміново евакуювали під час виступу

93-річна королева Великобританії привітала усіх з Різдвом та підвела підсумки року

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