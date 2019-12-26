Головна Новини
26 грудня • оновлено в 14:05
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Огляд міжнародних новин: США готується до кібератак під час виборів президента-2020

39
Читати матеріал російською

Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найважливіших новин міжнародної преси станом на ранок четверга 26 грудня.

США готуються до кібереатак з боку РФ на виборах президента-2020

Ердоган назвав кількість російських військових у Лівії

Нетаньягу терміново евакуювали під час виступу

93-річна королева Великобританії привітала усіх з Різдвом та підвела підсумки року

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини