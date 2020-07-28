Офіційний email та електронний ІПН: в Раді пояснили, для кого це обов’язково

Відео 11:01, 28.07.2020

Міністерство цифрової трансформації ініціює надання офіційних електронних адрес громадянам одночасно з отриманням паспортів. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді.

Очікується, що нововведення вдосконалить процес реєстрації юридичних осіб і створить сприятливі умови для ведення бізнесу в України.

Про те, як це працюватиме на практиці, в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів заступник голови комітету ВР з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

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