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28 липня • оновлено в 11:38
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Офіційний email та електронний ІПН: в Раді пояснили, для кого це обов’язково

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Міністерство цифрової трансформації ініціює надання офіційних електронних адрес громадянам одночасно з отриманням паспортів. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді.

Очікується, що нововведення вдосконалить процес реєстрації юридичних осіб і створить сприятливі умови для ведення бізнесу в України.

Про те, як це працюватиме на практиці, в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів заступник голови комітету ВР з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

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Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Олександр Федієнко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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