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“Офіціант - шампанського | Альо, гараж! REBOOT #265

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Серіал “про мандрівника Міхо” – триває. Частина 5-та: “Він таки повернувся і що з цим робити”, вже в ефірі.

Депутати, різноманітні активісти та інші політично обізнані персонажі, на всі голоси хвалять Володимира Зеленського за своєчасно прийняте рішення щодо повернення українського паспорту Михейлу Ніколозовичу.

Інші, навпаки верещать що є сили про неприпустимість такого кроку.

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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