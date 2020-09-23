Офіцер ВМС США пояснив, чому Росія не втомилася від війни

Війна Росії проти України не буде зупинена доти, доки сам російський народ не захоче цього.

Таку думку в бліцінтерв'ю в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив капітан першого рангу Військово-морських сил США у відставці, офіцер Гарі Табах. "Поки сам народ не захоче змусити своїх політиків зупинити війну, самі вони її не зупинять", – наголосив він.

За словами офіцера, проблема полягає в тому, що ніхто з оточення президента РФ Володимира Путіна і їх дітей не бачив реальної війни і не може судити про її наслідки.

"Ні дочки Путіна, ні його оточення, ні сини Шойгу – ніхто з них на війні не був, і вони самі ніколи на війні не були. Це велика проблема", – сказав він.

За його словами, в Росії "романтизують війну". "Можемо повторити" – а убитих не видно, поранених теж не видно", – зауважив офіцер.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Гаррі Табахом скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський в своєму відеовиступі для ООН заявив, що окупація Криму та війна на Донбасі схожі на спроби Росії повернутися до розподілу сфер впливу, що свого часу стало причиною Другої світової війни.