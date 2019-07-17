Офіс Зе продовжує тролити Раду. Фірташ пакує валізи | Альо, гараж! REBOOT #286 832

Офіс Президента Зе продовжує тролити Верховну Раду 8-го скликання.

Тільки депутати встигли урочисто завершити свою роботу. Отримати на руки преміальні та відпускні, які самі собі нарахували “від фонаря”. І ось вона – несподіванка - номер ... надцять....

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