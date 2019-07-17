Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Офіс Зе продовжує тролити Раду. Фірташ пакує валізи | Альо, гараж! REBOOT #286

832

Офіс Президента Зе продовжує тролити Верховну Раду 8-го скликання.

Тільки депутати встигли урочисто завершити свою роботу. Отримати на руки преміальні та відпускні, які самі собі нарахували “від фонаря”. І ось вона – несподіванка - номер ... надцять....

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Теги
Альо, гараж! REBOOT Але гараж Алло Гараж Ало Гараж Гараж Гараж на Обозе гараж обоз гараж обозреватель гараж шаповалов обозтв гараж Обозреватель новини Вся Україна вибори Україна Україна Виталій Шаповалов fkkt ufhf; ifgjdfkjd коломойский Володимир Зеленський зеленський Парубій Верховна Рада України Верховний суд Украины "Слуга Народу"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини