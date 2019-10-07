Офіс президента проти Кварталу 95: хтось таки нам збрехав

Унікальна властивість української публічної політики полягає в тому, що мало того, що політики не відповідають за свої слова, так вони ще просто забувають про те, що говорили, стверджуючи, що невигідні на даний історичний момент висловлювання говорили не вони, а їхні опоненти.

З приходом до влади шоумена Володимира Зеленського схоже ця "хвороба" перекинулась і на його колег (колишніх і майбутніх) з телеканалу 1+1. Так, нікого не здивувало, що впродовж однієї програми "Світське життя" Олена Кравець і Юлія Мендель фактично спростували слова одна одної щодо впливу Володиира Зеленського на жарти у "Студії "Квартал 95".

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