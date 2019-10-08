Офіс президента привітав із Днем юриста: соцмережі вибухнули

Президент України Володимир Зеленський у мережі привітав українців із Днем юриста. Він побажав "миру, наснаги та нових звершень". Проте користувачі рознесли його слова.

Допис розмістили на сторінці ОП у Facebook. Багато українців обурено і з сарказмом прокоментували його.

"Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем юриста. Ваша щоденна і самовіддана боротьба за справедливість, гуманність, законність та правопорядок відіграють провідну роль у подоланні викликів сьогодення і розбудові України як правової та демократичної держави.

Переконаний, що юридична спільнота компетентних, зрілих та ініціативних фахівців і надалі докладатиме зусиль задля наближення вітчизняної правової системи до європейських стандартів, утвердження принципів верховенства права, вірності ідеалам правди і поваги до закону. Бажаю усім вам міцного здоров’я, миру, наснаги та нових звершень в ім’я України", – йдеться у привітанні Зеленського.

Станом на 11:00 допис набрав понад 500 вподобань і більше 100 коментарів.

"Наш президент за освітою – найвидатніший юрист сучасності! Сам себе вітає", "Богдану вже подаруночок зробив? А то як же без його шепотіння на вушко", "Не привітати Богдана ж не міг. Без кави в ліжко і квітів не рахується", "Сам як вчився, за скільки диплом купив? Ганьба, глава держави – невіглас", – написали вони.

Водночас українці вказали на те, як Зеленський "привітав" учителів і бібліотекарів із професійним святом.

"От я вчитель. Ви нещодавно нас вітали, бажали гідної заробітної плати за нашу працю. Юристам цього не бажаєте, бо в них є за що жити. Але, може, годі на словах бажати, а дати реальні цифри. І я не про 4 тис. доларів – мені стільки не треба, але й працювати за 3 тисячі гривень у Києві не так вже й хочеться", "30 вересня був День українських бібліотек. Чому не було вітання?" – підкреслили користувачі.

Також частина жителів України подякувала президенту за вітання.

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