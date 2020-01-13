Офіс президента не дуже добре спрацював по Ірану: політичний експерт

Експерт OBOZREVATEL з політичних питань Віталій Тисячний у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, чому президент Зеленський так довго не коментував ситуацію із падінням літака МАУ в Ірані.

"Доволі дивна ситуація насправді, дійсно, адже майже 12 годин він взагалі нічого не коментував. Ну, він на той час був в Омані. І це була також дуже дивна поїздка, адже вони позиціонували це як офіційний візит, але з іншого боку все це позиціонувалось як таємна поїздка. На мою думку, офіс президента не дуже добре спрацював, адже люди не розуміли. що відбувається. І потім вже коли президент повернувся, було дуже дивно, коли люди побачили, що канадці, американці, британці коментували, а наш президент мовчав", - заявив Тисячний.

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