Одруження під час карантину: дивовижна історія українки

Українська журналістка Роксолана Ковальчук в ефірі ObozTV розповіла, як вийшла заміж під час карантину через коронавірус.

Наречений і наречена прийшли в РАГС у медичних масках і рукавичках.

"Ми знаємо, що ці маски не захищають. Просто це символічний знак того, що навіть у такій ситуації слід знаходити вихід", - пояснила вона.

За її словами, з РАГСом технічної проблеми не було - він розписував всіх, хто подав заяву до 13 березня.

"Була проблема емоційна, тому що салони краси, флористи, фотографи пішли на вимушений карантин. Допомогти мені підготуватися вони не змогли", - згадує Ковальчук.

"Я була в істериці, постійно сміялася і плакала, не могла зрозуміти, чому це сталося зі мною саме зараз", - додала журналістка.

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