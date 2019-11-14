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14 листопада • оновлено в 12:36
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Одіозна Скабеева назвала унікальну зброю "мультиком"

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На російському пропагандистському телебаченні присвятили окремий сюжет українським Крилатим ракетам "Нептун".

Рупори Кремля занепокоїлися тим, що ця зброя може знищити незаконно побудований Кримський міст. Разом з тим, вони уїдливо припустили, що новітнє українське зброю існує тільки на картинках. Бурхливе обговорення "Нептуна" пропагандисти влаштували в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Короче говоря ка-к-лов как обычно опустили,
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