Одіозна Скабеева назвала унікальну зброю "мультиком"

На російському пропагандистському телебаченні присвятили окремий сюжет українським Крилатим ракетам "Нептун".

Рупори Кремля занепокоїлися тим, що ця зброя може знищити незаконно побудований Кримський міст. Разом з тим, вони уїдливо припустили, що новітнє українське зброю існує тільки на картинках. Бурхливе обговорення "Нептуна" пропагандисти влаштували в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

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