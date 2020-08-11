Одиночний протест у метро Мінська

Мирослав Семенюк Відео 15:12, 11.08.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

З'явилося відео підпалу Tesla Богдана: машина згоріла дотла

Кондратюк порадив Зеленському стати Порошенком у протистоянні з Росією

Словаччина зі скандалом вигнала російських дипломатів за шпигунство: РФ відповіла

Тихановська закликала закінчити "Майдан" у Білорусі: я не хочу крові і насильства

Протести в Білорусі вщухли: силовики витіснили людей на околиці Мінська. Фото