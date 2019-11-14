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14 листопада • оновлено в 18:45
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Один з перших фільмів з технологією для незрячих людей в Україні: коментарі режисера

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Кінорежисер Сергій Волков, автор фільму "Вдивляючись у темряву", та герої цього фільму Денис Петров та Віталій Галіцин у прямому етері ObozTV розповіли про свій фільм.

"Я працював над цим фільмом п'ять років. Поки що у нас був лише один допрем'єрний показ для преси. Ми запросили чиновників, які не прийшли, багато журналістів, незрячих людей та ветеранів АТО. Відгуки були дуже позитивні та емоційні. А фільм - це конкретна історія про полковника української армії Віталія Галіцина, який в 2014 році добровольцем пішов на Донбас, там в наслідок вибуху втратив зір, отримав контузії, повернувся додому та почав домагатись своїх прав. Йому сказали, як і багатьом добровольцям, що це твої проблеми. От ми цю історію розкручували п'ять років. Вона дуже об'ємна", - заявив режисер та автор картини.

Цей фільм вироблений із застосуванням спеціальної технології аудіодискрепції, за допомогою якою незрячі люди дізнаються, що саме і в який само момент відбувається у фільмі. Це один з перших фільмів в Україні, який адаптований для незрячих людей, додав режисер.

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