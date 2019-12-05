Одеса стала новою кримінальною столицею України: міністр Аваков

За останні місяці Одеса перетворилася на злочинну столицю України. Миритися далі з кримінальною обстановкою в цьому місті просто неможливо.

Про це на брифінгу в Одесі заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. За його словами, в інших містах – Харкові, Дніпрі або Запоріжжі – такої ситуації, як в Одесі, немає.

"Чому сталося так, що професійні рейдери-"активісти" стали невід'ємним атрибутом ділового та політичного життя Одеси? У перший день воєнного стану затримана група з 17 бойовиків, які атакували одне будівництво, в іншому місці нападають на політика... Місцева політична еліта, місцева ділова еліта й управлінська еліта чомусь подумали, що так зручно, чомусь вирішили, що кожна політична група й угруповання повинні мати при собі дві-три "бригади" бойовиків-"громадських діячів", при цьому реальні громадські діячі глибоко "забиті", зокрема і фізично", – обурився Аваков.

Він наголосив, що якщо криміногенна обстановка є результатом стилю управління місцевої міської влади або недостатньої уваги адміністрації, то проблему зобов'язані вирішити губернатор Одеської області Максим Степанов і мер Одеси Геннадій Труханов. Якщо ж їм не вистачить власної волі – МВС допоможе їм у вирішенні цієї проблеми.

"Жоден юнак із битою, жоден активіст-самозванець не може визначати ступінь правосуддя. І ми будемо до цього рухатися. Дуже шкода, що ми приїжджаємо в Одесу з такою місією, результатом якої буде низка досить болючих і неприємних перевірок, але, на жаль, це та реакція, на яку держава повинна піти", – запевнив міністр.

Аваков також повідомив про рішення провести поглиблену перевірку економічних схем в Одесі. Для цього будуть залучені фахівці з інших областей та з Києва.

"Я думаю, що дуже нерозумно з боку одеської ділової та політичної еліти привласнювати собі такий сумнівний приз, як "столиця розгулу і кримінального елемента в Україні". Маю велику надію, що цей епізод ми пробіжимо дуже швидко", – підсумував він.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!