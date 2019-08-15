Очікуються нові арешти у міністерствах: прогнози журналіста

Журналіст Юрій Бутусов прокоментував скандальне затримання Гримчака, якого спецслужби заарештували "на гарячому" під час отримання хабаря.

Він заявив, що підстав для того, щоб говорити про політичне переслідування Гримчака у нього немає, адже навіть генеральний прокурор України, у якого Гримчак працював помічником, вважає, що затримання не є політично змотивованим. Журналіст також зазначив, що не залежно від того, коли Юрій Луценко має залишити свою посаду, ведеться оперативна робота, і затримання відбулось тоді, коли був найкращий момент для цього. Бутусов зазначив, що якщо затриманий заступник голови міністерства, то є всі підстави говорити про те, що слідство також ведеться і по іншим працівниками міністерств, яких можуть підозрювати у корупційній діяльності.

Бутусов заявив, що вели саме Гримчака, адже затримання відбулось саме під час отримання ним хабара, а не на зустрічі із кимось з його колег, вищих за посадою. Журналіст також висловив нерозуміння того факту, чому у справі, яка кваліфікується як хабар, окрім Гримчака не затриманий той, хто мав би видавати дозвіл за гроші, які отримав Гримчак.

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