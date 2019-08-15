Очікуються нові арешти у міністерствах: прогнози журналіста

Очікуються нові арешти у міністерствах: прогнози журналіста155 Читати матеріал російською
Журналіст Юрій Бутусов прокоментував скандальне затримання Гримчака, якого спецслужби заарештували "на гарячому" під час отримання хабаря.
Він заявив, що підстав для того, щоб говорити про політичне переслідування Гримчака у нього немає, адже навіть генеральний прокурор України, у якого Гримчак працював помічником, вважає, що затримання не є політично змотивованим. Журналіст також зазначив, що не залежно від того, коли Юрій Луценко має залишити свою посаду, ведеться оперативна робота, і затримання відбулось тоді, коли був найкращий момент для цього. Бутусов зазначив, що якщо затриманий заступник голови міністерства, то є всі підстави говорити про те, що слідство також ведеться і по іншим працівниками міністерств, яких можуть підозрювати у корупційній діяльності.
Бутусов заявив, що вели саме Гримчака, адже затримання відбулось саме під час отримання ним хабара, а не на зустрічі із кимось з його колег, вищих за посадою. Журналіст також висловив нерозуміння того факту, чому у справі, яка кваліфікується як хабар, окрім Гримчака не затриманий той, хто мав би видавати дозвіл за гроші, які отримав Гримчак.
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