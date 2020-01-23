Очікування від нормандського формату вкотре виявилися марними: військовий експерт

Військовий експерт Владислав Селезньов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував ситуацію на Донбасі та дав прогнози її можливого розвитку у найближчі дні.

"На жаль, ми маємо сталу тенденцію, що будь-які угоди, які досягаються у нормандському форматі, фактично, не працюють. І усі переможні заяви, які ми чули і від попереднього президента Порошенка, і від президента Зеленського з часом виявляються марними сподіваннями. А анонсована на кінець березня-початок травня зустріч у нормандському форматі - це поки що відкрите питання", - заявив Селезньов.

Він додав, що багато може залежати від того, чи відбудеться взагалі і як пройде зустріч Зеленського та Путіна у Давосі.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!