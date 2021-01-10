Очевидці зняли наслідки вибуху на Полтавщині

Мирослав Семенюк Відео 08:56, 10.01.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

2021-го Уран форсує події, світ в епіцентрі змін

Шахраї шантажують і вимагають гроші в українців через Facebook і Telegram: як не стати жертвою

На Донбасі окупанти відкрили гранатометний вогонь по ЗСУ. Карта ударів

Зеленський звик бути улюбленцем

Симоненко – геній, який непотрібен владі