Очевидно, що це розкол: експерт прокоментував стан в середині партії "Слуга народа"

Експерт з політичних питань Тарас Семенюк у прямому етері на ObozTV прокоментував скандальні заяви Коломойського і те, як вони вплинуть на партію "Слуга народу"

"Очевидно, що це розкол! Очевидно, що партія "Слуга народа" далеко не монолітна. Очевидно, що Коломойський створює свої групи впливу, і вже є така група в середині партії "Слуга народу". Ця група орієнтується на Ігоря Валерійовича. І це, в принципі, в нашій політиці не нова історія.

Але якщо говорити про великий розкол, то поки що його не варто очікувати. Фундаментальними тут стануть наступні два проекти: це буде друге читання закону про ринок землі та закон про особливий статус Донбасу. Там є питання присутності росіян. І це питання є дуже чутливим, тому що Путін сказав, що нормандського формату не буде до тих пір, поки не будуть внесені зміни про особливий статус Донбасу. А для того, щоб внести зміни до закону про особливий статус Донбасу, потрібно спілкуватися напряму з бойовиками", - заявив експерт.

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