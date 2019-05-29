Обвал на шахті на Львівщині: Obozrevatel News

Обвал на шахті на Львівщині

Обвал на шахті "Лісова" на Львівщині. Під завалами загинули двоє гірників. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова вільної профспілки шахтарів Михайло Волинець. Надзвичайна подія сталася минулої ночі. Пізніше інформацію підтвердила прес-служба підприємства "Львів-вугілля". За їхніми даними, загиблим чоловікам було 22-два та 48-ім років. у другого залишилося троє неповнолітніх дітей. Всі обставини нещасного випадку з`ясовує спеціальна комісія.

Зброя через соцмережі

А у Дніпрі зброю продавали через... соціальну мережу. А товар клієнтам відправляли... поштою. Про це повідомили в поліції. За даними правоохоронців, такий бізнес організували двоє місцевих жителів Дніпропетровщини. У соцмережі вони діяли під вигаданими іменами. За місцем проживання чоловіків правоохоронці провели чотири обшуки. Вилучили 5-ть пістолетів, один карабін, майже 800 патронів, 12 гранат, 11 запалів, 200 грамів вибухової речовини, три снаряди, глушники та магазини. Поліція відкрила кримінальне провадження.

США готові надавати Україні летальну зброю

США готові надавати Україні летальну зброю для самозахисту. Про це повідомив Спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Каже, США готові співпрацювати з Україною, й постачати їй оборонне летальне озброєння для підвищення військової здатності. Постачати Україні зброю США може, як в межах ухваленого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель самою Україною. Американський дипломат наголосив, що Україна виконала свою частину Мінських домовленостей і подальший розвиток мінського процесу залежить від Росії.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 17:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!