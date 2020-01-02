Головна Новини
2 січня • оновлено в 12:01
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Обстріли в зоні ООС: поранений перший українець

69
Читати матеріал російською

Офіцер пресуцентру штабу ООС Дмитро Чалий у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.

Він прокоментував. як розпочався новий рік в зоні ООС.

"У нас із першого січня збройні формування російської федерації три рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів та стрілецької зброї. Усі обстріли наших позицій зафіксовано поблизу позицій населених пунктів Горіхове та Новолуганське. Вчора 1 січня в наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ООС отримав поранення. З початку цієї доби ворог вже два рази відкривав вогонь по нашим позиціям", - заявив Чалий.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини