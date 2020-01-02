Обстріли в зоні ООС: поранений перший українець

Офіцер пресуцентру штабу ООС Дмитро Чалий у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.

Він прокоментував. як розпочався новий рік в зоні ООС.

"У нас із першого січня збройні формування російської федерації три рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів та стрілецької зброї. Усі обстріли наших позицій зафіксовано поблизу позицій населених пунктів Горіхове та Новолуганське. Вчора 1 січня в наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ООС отримав поранення. З початку цієї доби ворог вже два рази відкривав вогонь по нашим позиціям", - заявив Чалий.

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