Обшуки у поліцейських: Obozrevatel News

Обшуки у поліцейських

У правоохоронців Переяслав Хмельницького, які напідпитку з пістолета поранили 5-річного хлопчика в голову – під час обшуків вдома знайшли набої та магазин до пістолета Макарова, пневматичну та малокаліберну гвинтівки. Напередодні їм оголосили про підозру. Порушникам закидають необережне тяжке тілесне ушкодження. У якості запобіжного заходу - для поліцейських проситимуть цілодобовий домашній арешт, кажуть у прокуратурі Київщини. 31 травня вони, напідпитку, вирішили постріляти з пістолета по металевих банках у місці, де могли перебувати люди. У результаті поліцейські поцілили в голову 5-річного хлопчика, який грався на дитячому майданчику. Він зараз у тяжкому стані. За словами бабусі малюка: куля побила череп і застрягла в мозку. Лікарі не можуть її дістати. Жінка припускає - заряд з пістолета можуть лишити в голові дитини. Правоохоронці свою провину визнали, однак, хто з них поранив хлопчика – не знають. Мовляв, були дуже п`яні.

Звільнення заступника голови СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови СБУ. Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті глави держави. Раніше Зеленський вніс до Ради подання про звільнення Павла Клімкіна з посади глави МЗС, Степана Полторака – з посади міністра оборони та Василя Грицака – з посади голови Служби безпеки.

У літаків Boeing 737 Max виявили дефекти

Майже 150 дефектних деталей виявили в літаках Boeing 737 Max. Мова йде про неправильно зроблені напрямні планки предкрилків. Аналіз проводили Спільна комісія Федерального авіаційного управління США спільно з розробниками судна. У висновку йдеться, що такі неякісні деталі можуть бути встановлені на більш ніж трьох сотнях літаків по всьому світу. Елементи можуть передчасно вийти з ладу або вкритися тріщинами, що призведе до пошкодження літака під час польоту. Міжнародним органам цивільної авіації вже повідомили про проблему з деталями. Їх повинні замінити у найкоротші терміни. Нагадаємо, 10-го березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX. На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули. А жовтні 2018 року Boeing цієї ж моделі впав у Яванське море. Загинули 189 людей.

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