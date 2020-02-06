Обшуки СБУ в офісі програми Дубінського на "1+1": коментар медіа-експертки

Заступниця Міністра інформаційної політики України (2015-2016 рр.) Тетяна Попова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала обшуки, які працівники СБУ провели на українському телеканалі "1+1".

"Це був не основний офіс 1+1, це був офіс саме програми Дубінського. Хоча розповсюдженню сигналу вони завадити не змогли. Робота СБУ повністю провалена, адже їх заява про обшук з'явилася аж через годину після початку обшуку. А це не припустимо, оскільки вони йшли до журналістів. Пояснення про те, чому відбувається обшук, мало з'явитися наступної хвилини після того, як СБУ зайшло на телеканал", - заявила Попова.

На її думку, СБУ інформаційно програло цю війну вже на 15 хвилині, оскільки під час обшуку було більше людей з камерами, аніж людей у формі.

"Ми пам'ятаємо, що СБУ було наказано з'ясувати, хто злив "плівки Гончарука", а, здається Лещенко, опублікував десь, що видно, що монтувалося це відео, яке викладалося потім на Youtube і на Telegram-канал, монтувалося воно на комп'ютері одного з тих людей, комп'ютер якого якраз і вилучався вчора під час обшуку", - зазначила Попова.

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