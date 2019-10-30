ОБСЄ рахує обстріли так, як це може бути вигідно РФ: Мирослав Гай

Ветеран АТО, блогер Мирослав Гай у прямому етері ObozTV прокоментував новини щодо початку розведення військ поблизу Золотого.

"Росіяни мають вплив на ОБСЄ. Ця організація брала участь у розведенні сил в Абхазії у 1993 році. Все теж саме було. І в 2008 році в Грузії також був використаний мирний план Штайнмаєра. І зараз ми бачимо. що території окуповані, а ті території звідки грузинські війська пішли, вони теж потрапили під окупацію", - заявив Гай.

Він зазначив, що ОБСЄ не їздить на передній край. Вони лише слухають та рахують.

"Якщо вони почули один постріл, то вони рахують 1, якщо почили чергу пострілів з автомату, наприклад, то вони рахують 1-2. Як рахує українська сторона? Наші спостерігачі знаходяться на передньому краї і вони рахують все протягом 20 хвилин. 20 хвилин - це одна одиниця обстрілу", - заявив Гай.

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